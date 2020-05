Conan Castro pondrá a disposición de la emergencia su salario de otra plaza, no la de Secretario Jurídico

Varios ministros del Gobierno pusieron a disposición su sueldo para que se destine a la lucha contra el Coronavirus, respondiendo así a un llamamiento hecho por el presidente, Nayib Bukele, quien busca suplir la falta de fondos por la negativa de la Asamblea Legislativa.

En redes sociales los ministros mostraron su disposición de renunciar a su sueldo para frenar la pandemia, pero estas disposiciones fueron criticadas ya que algunos que pusieron a disposición su sueldo afirman trabajar para el Gobierno Ad honorem (sin salario).

Hoy el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, afirmó que el salario que podrá a disposición de la emergencia no es el de asesor jurídico, sino que el de otra plaza la cual no específico.

Los salarios de los ministros serían utilizados para crear un fondo para afrontar la crisis sanitaria generada por la pandemia y para cubrir las necesidades de las personas afectadas por el virus.

Secretario Conan Castro dice que el salario que pone a disposición para la emergencia no es el de asesor jurídico porque ese cargo es Ad honorem (no recibe salario),asegura que tiene otra plaza la cual no especificó.

