Gobierno denunciará a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional ante la CIDH

Esta noche en una conferencia de prensa el presidente de la república, Nayib Bukele, anuncio que interpondrán una denuncia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), luego que la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional no permitieran que el Gobierno implementara las medidas para proteger la salud y la vida del pueblo salvadoreño.

Esto sucedió luego que el Presidente Bukele se reuniera con más de una docena de alcaldes de distintos municipios del país, pertenecientes al partido ARENA.

El mandatario afirmo que el día Lunes luego que la Sala de lo Constitucional decretara medidas cautelares, personeros del gobierno fueron a reunirse con diputados a la Asamblea Legislativa a solicitar el estado de emergencia, pero ellos no se quisieron reunir.

Ademas, el nuevo decreto 19 el cual según el mandatario no se parece al 18 suspendido por la Sala de lo Constitucional. El anterior era más amplio y la Sala de lo Constitucional dijo que se habian extralimitado, por eso para evitar eso extendieron el Decreto 19, “hicimos una declaratoria de emergencia más simple” dijo el Presidente Bukele.

“Nuestro país necesita bajar la curva y necesita una luz de esperanza de que vamos a abrir pronto. Vamos a garantizar tres cosas durante la cuarentena: la salud, la alimentación y la seguridad”, puntualiza el Presidente Bukele.

Al finalizar esto, anuncio que interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), luego que la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa violaran el derecho a la vida.

La denuncia ante la @CIDH CIDH se interpondrá luego que la @AsambleaSV y la @CorteSupremaSV no permitieron que el Gobierno implementara las medidas para proteger la salud y la vida del pueblo salvadoreño, explica el Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/gJWvMN4Drd — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) May 21, 2020

Distintos abogados y organizaciones sociales en redes sociales han comenzado a hacer valoraciones ante este anuncio, advirtiendo la CIDH no recibirá la denuncia ya que no un órgano de estado no puede denunciar a otro según los estatus.