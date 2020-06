Ministro de Salud confirmo 3 fallecidos por COVID-19 en asilo Sara Zaldívar

Esta mañana en una conferencia de prensa el ministro de Salud, Francisco Alabi, confirmo la muerte de 3 personas a causa del COVID-19 en el asilo Sara Zaldívar, ubicado al sur de la capital.

Ademas de confirmar la muerte de 3 personas por el Coronavirus, también confirmo que hay bastantes infectados no especificando la cifra total de contagios. Estos son atendidos por el Ministerio de Salud menciono.

El titular de salud, manifestó la preocupación ya que los adultos mayores, representan un grupo vulnerable y es por ello, que las medidas de prevención y los protocolos se activan de manera rápida.

Fuentes no oficiales, manifiestan que hay más de 50 casos dentro del asilo y que serian muchos más del dato oficial los fallecidos. Personal medico del asilo denuncian que la administración no manejo bajo protocolo a los primeros sospechosos de COVID-19 y ademas no les brindaron insumos de protección deseados como mascarillas, trajes, etc.