Corte Suprema de EE.UU. mantiene vigente el DACA

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que el Gobierno de Donald Trump no puede finalizar el programa DACA que ayuda a uno 700,000 jóvenes inmigrantes conocidos como “Dreamers” que en su mayoría entraron al país ilegalmente siendo menores de edad.

El Supremo argumentó que la iniciativa de la Casa Blanca de poner fin a DACA estaba mal argumentada. El magistrado Jonh Roberts explicó que el gobierno no siguió los procedimientos requeridos por la ley y no sopesó adecuadamente cómo su cancelación afectaría a quienes llegaron a confiar en sus protecciones contra la deportación y la capacidad de trabajar legalmente.

Dada a conocer la resolución, Trump reaccionó vía Twitter indicando que la decisión es un “disparo en la cara de la gente que se considera republicana o conservadora“.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020