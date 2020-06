Costa Rica pospone la Fase 3 de la reapertura económica por aumento en contagios de COVID-19

Costa Rica postergó la Fase 3 de la reapertura económica debido a un aumento en los contagios de COVID-19, registrando en las fases los números más altos desde que inició la pandemia.

Este viernes se detectaron 119 nuevos contagios de COVID-19, elevando la cifra total a 2.058 de casos confirmados, pero manteniendo el total de fallecidos en 12.

Las autoridades Por otro lado, las autoridades anunciaron la cancelación de la final del campeonato nacional de fútbol, el cierre de negocios y una restricción vehicular total para este fin de semana.

Los vehículos no podrán circular si no es para ir a supermercados, trasladarse a sus trabajos o situaciones de emergencia. El país aún no confirma estar en la fase de transmisión comunitaria pero los casos van en aumento y las hospitalizaciones.