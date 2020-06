Sismo de 7.1 sacudió esta mañana el sureste de México

Un sismo de magnitud 7.5 sacudió esta mañana (10:29 a.m.) el sureste de México, según reportó el Servicio Sismológico Nacional de ese país.

Reportes finales detallan que el epicentro se ubicó a 23 kilómetros al sur del sureste de Crucecita, Oaxaca, con una profundidad de 10 kilómetros.

Por el momento no hay derrumbe de edificios, se colapsó una barda en un edificio de la colonia Roma, pero no se reportan lesionados.

Información en proceso…

My heads still spinning from 7.1 earthquake felt across Mexico – epicenter in Oaxaca. One of our main fears during earthquakes in Mexico City are the power lines exploding – fortunately these didn’t fall down but they surely looked like they might. pic.twitter.com/mmDsE1r6UO

— (@Andalalucha) June 23, 2020