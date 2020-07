Al menos 16 enfermeras han muerto por COVID-19, aseguran empleados de Hospitales

Personal del Sistema Nacional de Salud denunció esta mañana que al menos 16 enfermeras de diferentes hospitales han muerto a causa del COVID-19.

Los empleados del sistema de Salud consideran que muchos de los contagios han sido por la falta de insumos de protección para el personal, por lo que piden a las autoridades entregar más equipo debioseguridad.

Por otro lado, en grupo del Sindicato del Hospital Bloom llegó esta mañana a la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar 15 días más de cuarentena domiciliar bajo un Régimen de Excepción y que no sea focalizada, ya que no hay municipio que no esté afectado por la pandemia.

Además insumos de protección para todo el personal que atiende los pacientes con Coronavirus, también piden un lugar específico para que se atiendan a todos los trabajadores de primera línea, que les brinden los equipos de protección y pruebas de COVID-19.