Transportistas exigen subsidio de $1.200 para autobuses y $600 para microbuses

A pocos días del posible inicio de la segunda fase de la Reapertura Económica, los empresarios del transporte público de pasajeros piden a los diputados de la Asamblea Legislativa que el aprueben un “considerable” aumento del subsidio que les da el Gobierno por cada microbús y autobús que circula en el país.

Aseguran que la compensación actual –entregada mensualmente-, de $200 por cada microbús y $400 por cada autobús ya no es suficiente debido a las pérdidas han sufrido debido a la pandemia de COVID-19. Por lo que consideran que no podrán seguir laborando si al subsidio no se le hace un ajuste que los beneficie.

En la propuesta planteada a la Asamblea Legislativa, los transportistas piden un subsidio mensual de $1.200 para los autobuses y $600 para los microbuses, y que de lo contrario deberán incrementar el pasaje por pasajero para poder dar el servicio a la población en general.

Piden a los diputados una Ley transitoria para la estabilización de la tarifa del servicio del transporte público. El inicio de operaciones del transporte público se tiene previsto para el próximo 7 de julio.