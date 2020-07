ONU: “71 millones de personas vivirán en pobreza extrema a causa del COVID-19”

Un informe de la ONU sobre los efectos de la pandemia sobre la economía mundial, advierte que el COVID-19 podría provocar que alrededor de 71 millones de personas se verán en situación de pobreza extrema durante este año.

El documento asegura que el nivel de pobreza llegará al 8.8%, si la propagación de la enfermedad se mantiene a un nivel elevado y mientras el virus permanezca activo.

“Según estimaciones, 71 millones de personas adicionales vivirán en pobreza extrema a causa del COVID-19”, se indica en el informe. Asimismo aseguran que los mayores incrementos de pobreza se verán en las regiones de Asia y África subsahariana.

Detallan que el período crítico pone en riesgo avanzar en una visión compartida y acelerar las respuestas a los desafíos más graves del mundo, que van desde eliminar la pobreza y el hambre hasta revertir el cambio climático.

