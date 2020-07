Suspenden Fase 2 de Reapertura Económica

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la suspensión de la segunda fase de reapertura económica en el país.

Aseguró que la decisión –de suspensión– fue tomada luego de escuchar las opiniones de expertos y del Ministerio de Salud, sugiriendo que es necesaria un periodo de cuarentena estricta para detener el acelerado avance del COVID-19.

Entre las nuevas actividades que se habilitarían en la Fase 2 se encontraba el transporte público de pasajeros, sin embargo, debido a la suspensión no podrá circular. La Fase 2 estaba prevista a iniciar el próximo 21 de julio.

Ayer lamentó en una conferencia de prensa que diputados de la Asamblea Legislativa no aprobaran una cuarentena ya que aseguró no tiene sentido seguir retrasando las fases de reapertura si la población continúa saliendo ya que no hay restricciones de movilidad.