Colegio Médico aprueba suspensión de la Fase 2 de la Reapertura Económica

Dos representantes del Colegio Médico dijeron estar de acuerdo esta mañana de lunes con la decisión del Presidente Bukele de suspender la Fase 2 del plan de reapertura económica, en medio de la pandemia de COVID-19.

Consideraron que el país no estaba apto para pasar a una segunda fase de reapertura ya que muchos comercios que no están autorizados en la fase 1 se encontraban abiertos, generando un desorden en el sistema y reiteraron que no se puede poner fecha para las fases que cada una debe abrir dependiendo del comportamiento de la pandemia.

“El Colegio Médico recomienda que cada dos semanas se evalúe el comportamiento de la pandemia durante la reapertura y en base a eso determinar si se pasa a la siguiente fase”

Asimismo, adjudicaron el aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas a varios factores, entre ellos el desorden de los comercios y la falta de preparación.

Hasta la fecha han muerto un total de 28 médicos y más de 80 profesionales de la Salud a causa de COVID-19, entre confirmados y sospechosos.