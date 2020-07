Ministras de Vivienda y Educación son positivas de COVID-19

Este miércoles, 22 de julio, la Ministras de Vivienda y Educación confirmaron, a través de sus redes sociales, que dieron positivo a la prueba de COVID-19.

La Ministra de Vivienda y presidenta de FONAVIPO, Michelle Sol, detalló que sus síntomas han sido leves y que por el momento se encuentra aislada, tomando el tratamiento indicado por el Ministerio de Salud.

La Ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, por su parte, explicó que los resultados de su prueba los recibió la semana y que desde ese momento permanece aislada pero que continúa laborando desde su hogar.

Hasta hoy, en el país se han detectado 12.975 casos confirmados de COVID-19 de los cuales 5.470 se encuentran activos, 363 han fallecido y 7.142 personas se han recuperado de la enfermedad.

Me encuentro estable, gracias al favor de Dios solo he tenido síntomas leves y desde el primer momento tomé los medicamentos indicados por el Ministerio de Salud @SaludSV, eso me ayudo a que no me complicara, Gracias🙏

— Michelle Sol (@misol140) July 22, 2020