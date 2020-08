La OMS advierte que el COVID-19 estará entre la población “por un largo tiempo”

La Organización Mundial de La Salud (OMS) advirtió este fin de semana que la pandemia del nuevo Coronavirus durará “por un largo tiempo” entre la población.

La conclusión a la que llegó el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud tras analizar los seis meses de crisis en los que lleva sumido el planeta a consecuencia del Coronavirus.

“La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre sólo una vez por siglo y sus efectos se dejarán sentir en las décadas que vienen”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al Comité según un comunicado de la OMS.

El comité compuesto por 18 científicos instó a la OMS a proporcionar orientación matizada y pragmática sobre las reacciones y consecuencias del COVID-19 “para reducir el riesgo de fatiga de la respuesta en el contexto de las presiones socioeconómicas”.

It’s been 6 months since WHO declared #COVID19 a Public Health Emergency of Intl. Concern, with fewer than 100 cases & no deaths outside 🇨🇳.

Under the International Health Regulations, the Emergency Committee meets every 3 months to reassess the situation.pic.twitter.com/sszevdIC4A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 31, 2020