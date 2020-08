Más de 50 muertos y miles de heridos deja fuerte explosión en Beirut

Una potente explosión sacudió este martes la capital libanesa de Beirut, incidente ocurrido en un almacén del puerto de la ciudad donde guardaban material para fuegos artificiales, dañando edificios que se encontraban al rededor del lugar y que fueron alcanzados por la onda expansiva generada tras la explosión.

Autoridades locales aún no confirman la cifra de muertes, lesionados y daños materiales que dejó la explosión pero medios locales e internacionales reportan al menos 73 muertos y 3.700 heridos.

El Centro Sismológico Euro Mediterráneo externó que la potente explosión se percibió hasta el isla vecina de Chipre, a unos 240 kilómetros de Beirut.La situación en esa ciudad es un caos, los hospitales están colapsados y la ciudad prácticamente destruida. “Bajo los escombros hay muchas personas por rescatar”, aseguran medios locales.

El primer ministro de El Líbano, Hassan Diab, ha declarado duelo nacional y aseguró que estos hechos no pasarán sin que se rindan cuentas. La causa de la explosión aún se encuentra en investigación pero un alto funcionario de seguridad dijo que las explosiones que sacudieron toda la capital podrían deberse a “materiales explosivos” confiscados y almacenados en un almacén “durante años”.

