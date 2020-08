VIDEO | Aterradora explosión en la capital libanesa de Beirut deja varios heridos

Un fuerte explosión se registró hoy en el Beirut, la capital del Líbano, que ha dejado incontables daños materiales y a varias personas heridas.

Desde diferentes ángulos, personas captaron en videos la onda expansiva que golpeó edificios a kilómetros de distancia, mientras una enorme nube de polvo y escombros se elevaba por el cielo.

Fuentes de seguridad dijeron que varias personas resultaron heridas durante la destrucción generalizada en toda la ciudad, y los residentes informaron que las ventanas se habían roto y los techos se habían derrumbado.

De momento se desconoce la causa. Aquí algunas de las tomas del impactante momento:

#BREAKING – #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020