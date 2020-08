Avión con más de 170 pasajeros a bordo se parte en dos durante el aterrizaje en India

Un avión con más de 170 pasajeros, entre ellos 10 bebés, y 6 tripulantes se partió en dos durante el aterrizaje en el aeropuerto de Karipur, en Kozhikode, en el sur de la India. Según las autoridades, el vuelo de Air India (IX-1344) procedente de Dubai patinó durante el aterrizaje.

Un diputado del Estado dijo que al menos una persona, el piloto, había muerto, mientras que los medio hablaban de docenas de pasajeros que fueron llevados al hospital. La agencia india Asian News International (ANI) detalló por su parte que en el avión viajaban 174 pasajeros y 6 miembros de la tripulación.

Un portavoz de la aerolínea dijo que hay varios pasajeros heridos. Medios locales aseguran que podría haber víctimas mortales, según la agencia de noticias AFP.

An airplane with almost 200 passengers has crashed at an airport in Karipur, India. We are praying for the safety of everyone on board. 🙏 pic.twitter.com/IcyAFzhCGo

