Estudio sugiere que haber usado cigarrillos electrónicos multiplica por 5 contagiarse con COVID-19

Investigadores de la Universidad de Stanford publicaron este martes que según un estudio realizado, consumir cigarrillos electrónicos multiplica por cinco las probabilidades de contraer Coronavirus, y que fumar tanto cigarrillos tradicionales como electrónicos incrementa el riesgo por siete.

Las conclusiones de la investigación fueron publicadas en The Journal of Adolescent Health, y revelaron que as personas que habían fumado en los últimos 30 días no sólo tenían más probabilidades de dar positivo, sino que también tenían nueve veces más probabilidades de desarrollar síntomas que los llevaran a someterse al test.

Dados esos síntomas, los especialistas indicaron que es posible que los usuarios confundieran los efectos que generan los vapores de los cigarrillos electrónicos –extra flema, tos o falta de aliento– con aquellos de la COVID-19.

Bonnie Halpern-Felsher, coautora del estudio y profesora de pediatría de la Universidad de Stanford que estudia el uso de tabaco entre los jóvenes, destacó que los fumadores pueden tener más daño pulmonar, lo que los hace más susceptibles al virus.

Asimismo no descartaron que el virus se propagara a través de los aerosoles que exhalan las personas al vapear.