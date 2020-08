Descarrilamiento de tren en Escocia deja 3 muertos y varios heridos

Un tren se descarriló esta mañana de miércoles cuando transitaba cerca de Stonehaven, en Escocia, Reino Unido.

El accidente se produjo tras una jornada de intensas lluvias e inundaciones que ha provocado una gran movilización de efectivos de socorro con hasta 30 vehículos de emergencia en la zona.

Informes preliminares de medio locales han confirmado que al menos tres personas han muerto, entre ellas el maquinista, y varias personas heridas, seis de ellas trasladadas al hospital con heridas que no se cree que sean graves.

En las imágenes difundidas por la cadena BBC, se puede ver una gran columna de humo saliendo de los vagones del tren y como siguen llegando vehículos de emergencia hasta la zona.

Desde hace días, el centro y este de Escocia sufre lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que han causado inundaciones y la interrupción de los viajes en partes de la región.

Emergency vehicles and an air ambulance in a field near to the railway. Smoke still billowing from the area. pic.twitter.com/LjE6ivbEEA

