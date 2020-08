Anabelle escapó del museo de los Warren. Estos son los divertidos memes que dejó su desaparición

Durante las últimas horas trascendió que ‘Anabelle’, la famosa y terrorífica muñeca poseída, desapareció esta madrugada del museo de los Warren. A pesar que la muñeca de trapo se encontraba en una vitrina bajo llave y con candado, se reportó que repentinamente ya no fue vista.

En su historia están basadas las películas del ‘El Conjuro’ y ‘Anabelle’, sin embargo, hasta el momento los propietarios del museo no han confirmado el hecho que ya se viralizó en redes sociales.

La muñeca es exhibida actualmente en el Warren Occult Museum, en Connecticut, Estados Unidos. El inmueble es propiedad de Ed y Lorraine Warren, y en él también se alojan otros objetos que fueron motivo de sus investigaciones sobre fenómenos sobrenaturales.

Ed Warren murió el 23 de agosto de 2006 y Lorraine Warren el 18 de abril de 2019.



El momento probablemente falso ha desatado divertidas reacciones. Aquí los mejores memes:

no salgan que hay #covid / No salgan que se escapo Anabelle pic.twitter.com/2AVIw2RX4s

No mamen, ya me iba a dormir y que me entero de que se escapó Anabelle de su vitrina con los Warren, no mamen, ayuda:( pic.twitter.com/sBBP0G35eK

— RG Nephtunie ✨ (@Nephtunie) August 14, 2020