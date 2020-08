Al menos 12 personas murieron por paso de tormenta tropical “Laura” por Haití y República Dominicana

La tormenta tropical “Laura”, con trayectoria proveniente del Caribe, ocasionó estragos como inundaciones y fallecidos tras su paso en República Dominicana y Haití.

El domingo, en República Dominicana, “Laura” dejó al menos 4 muertos y a un millar más fueron evacuadas de sus casas, según informaron fuentes oficiales. En Haití, al menos cinco personas fallecieron, también este domingo, por las lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra causados por Laura, según un nuevo balance parcial de la Dirección de Protección Civil.

Mientras tanto, Haití permanece en alerta roja por los efectos de la tormenta y las autoridades tratan de llevar a cabo la evacuación de las zonas de riesgo. Muchas de las carreteras del país han quedado completamente impracticables o bloqueadas al tráfico.

La tormenta con rumbo a Cuba a provocado que el servicio de Defensa Civil de ese país ya ha activado la fase de alarma en varias provincias. Ya que se dirige a una velocidad ligeramente superior a los 30 kilómetros por hora y una intensidad creciente. Laura se enfoca en el este de Cuba con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y pretende atravesar la mayor de las Antillas de punta a punta.

El gráfico muestra que Laura dejará Cuba el próximo martes, para adentrarse en aguas del Golfo de México y dirigirse al sur de Estados Unidos convertida en huracán.

A video of people climbing on top of short block buildings in Haiti to stay away from the flood.#Laura pic.twitter.com/on7rX1noCS

— Onz Chery 🇭🇹 (@Onz_11) August 23, 2020