Instalan controles vehiculares en diferentes puntos del país en primer día de Reapertura Económica

En el reinicio de labores del transporte público, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, verificaron esta mañana la situación en las unidades del transporte público en el primer día de reapertura económica.

En diferentes puntos como la zona de la Plaza Salvador del Mundo y zona de centros comerciales sobre el Bulevar del Ejército de Soyapango, se instalaron desde tempranas horas para verificar que todas las medidas sanitarias se cumplan en cada unidad de transporte.

#ReaperturaEconómicaSV | Los protocolos de bioseguridad para la reactivación del transporte público forman parte del plan interinstitucional que ejecuta el Gobierno del Presidente @nayibbukele para continuar velando por salvaguardar la vida de los salvadoreños.

Autoridades confirmaron que no todas las unidades del transporte público está laborando ya que la afluencia de personas no es la misma y algunos aseguran que es en acción de protesta debido a que no cuentan con el subsidio.

Piden a los usuarios del transporte público usar obligatoriamente mascarilla al abordar las unidades y mantener -en lo posible- el distanciamiento social.

#ReaperturaEconómicaSV | Los salvadoreños que se movilizan en las unidades de transporte, sobre el Bulevar del Ejército, Soyapango, hacia sus lugares de trabajo, utilizan los métodos de barrera, como la mascarilla y lentes de protección.

Las rutas que están circulando son: