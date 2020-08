140 conductores fueron multados por no portar licencia en primer día de Reapertura Económica

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, confirmó este martes que en el primer día de reapertura económica un total de 140 conductores fueron multados por no portar licencia de conducir.

Explicó que algunos conductores de las unidades de transporte público no portan su licencia de conducir, algunos porque no tienen el documento adecuado o no lo portaban al momento de la revisión.

Aseguró que en todo el país hay un total de 116 controles vehiculares donde participan un total de 1.200 agentes que están distribuidos en los 14 departamentos, para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el transporte público.

Cada usuario del transporte público debe portar su mascarilla al abordar las unidades y guardar el debido distanciamiento mientras espera su abordaje en cada parada de buses.