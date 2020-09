Gobierno insiste que aerolíneas deben exigir prueba PCR negativa a COVID-19 para ingresar al país

Pese a la resolución de la Sala, la Secretaría de Prensa de la Presidencia notificó este sábado por medio de un comunicado que las aerolíneas que vengan de El Salvador deberán exigir prueba PCR negativa a salvadoreños, residentes y extranjeros que ingresen a El Salvador.

“Todos con prueba PCR negativa. Así podemos mantener el aeropuerto abierto, sin generar una segunda ola epidemiológica”, expresó el Presidente Nayib Bukele.

Detallaron que la certificación de que el resultado de la prueba realizada a cada pasajero debe presentarse de manera impresa, adicional debe tener el nombre del pasajero, fecha, resultado negativo, nombre de la persona responsable que realizó la prueba, sello y firma.

Advirtieron que la prueba que no tenga dicha información no será aceptada y el pasajero no debe abordar la aeronave.

El tiempo de validez de la prueba deberá ser de hasta 72 horas desde el momento que la entregan al pasajero. Sin embargo, dicho requerimiento no aplica para la tripulación, diplomáticos y niños menores de 2 años de edad.

Será Migración quien aplicará una multa de $6.000 a la aerolínea por cada pasajero que no cumpla con el requisito.

Esta medida fue prohibida por la Sala de Constitucional bajo el argumento que exigir la prueba supone una posible prohibición de ingreso de los salvadoreños.

Gobierno advierte que cerrará el aeropuerto si casos de COVID-19 aumentan