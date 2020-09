Suspenden carnaval de 2021 en Río de Janeiro debido a la pandemia del COVID-19

Río de Janeiro suspendió el famoso carnaval que se celebraría en febrero de 2021 debido a la pandemia del nuevo Coronavirus.

La Liga Independiente de Escuelas de Zamba señaló que no se cuenta con los recursos financieros y organizativos para montar el carnaval en febrero, pero enfatizó que el anuncio no significa una cancelación si no un aplazamiento para cuando existan condiciones más seguras.

El carnaval de río atrae a turistas de todo el mundo cada año, donde multitudes bailan por las calles y reúnen en el Sambódromo da Marquês de Sapucaí, un sambódromo ubicado en el barrio Cidade Nova de Río de Janeiro, Brasil. Una fiesta que de realizarse supondría un enorme nivel de contagio por COVID-19.

Brasil el tercer país del mundo con mayor número de contagios confirmados de COVID-19 (4.657.702 casos) y el segundo con la más alta cifra de muertes (139.808) a causa del virus después de Estados Unidos.