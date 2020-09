Reducen dos años de condena al Expresidente Saca sentenciado por corrupción de $301 millones

El Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador realizó este lunes una audiencia de revisión de la pena en el caso del expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 12 años de cárcel por delitos de corrupción cometidos durante su quinquenio.

En la diligencia el Juzgado confirmó “que era procedente” la reducción de la pena de 12 a 10 años de prisión, 10 años por caso de corrupción de $301 millones -del cual él se declaró culpable en un proceso abreviado- y dos años por caso “Transes”, los cuales según detallaron “ya los cumplió“.

Según la defensa, Saca cumplirá la mitad de la condena el 28 de octubre de 2021, dónde podría aplicar a la libertad anticipada, pero dependerá de los Consejos Criminológicos si la otorgan o no, según fuentes judiciales. Sin embargo, la instancia rechazó la solicitud de la defensa, que la pena diera por cumplida en 2021.

Aunque la jueza Segundo de Vigilancia Penitenciaria dijo no estar de acuerdo con lo ordenado por la Cámara, le redujo dos años de prisión de los 12 a los que fue condenado el ex presidente Elías Antonio Saca. El abogado defensor de Saca declaró que la reducción se debe a los dos años que permaneció en prisión preventiva, “cuando aún no había recibido la condena”. Según asegura, “un procedimiento legal”.

Luego que la Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria ordenara restar 2 años de la condena total de 12, como la pedía defensa, Saca cumpliría la pena completa hasta el 27 de octubre de 2026. Su detención se hizo efectiva el 30 de octubre de 2016.