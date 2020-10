Donald Trump sale del Hospital donde fue internado por COVID-19

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió ayer del Hospital Militar “Walter Reed” donde estuvo internado por tres días luego que fuera diagnosticado positivo a COVID-19.

Trump, a su salida del Hospital, abordó el helicóptero Marine One para dirigirse hacia la Casa Blanca entre gritos de sus seguidores, quienes acudieron a las cercanías del hospital para presenciar su salida.

Al llegar a la Casa Blanca, Trump, se quitó la mascarilla a pesar que no estará fue de peligro hasta dentro de una semana, ya que el pasado viernes recibió oxígeno debido a complicaciones que presentaba causadas por la enfermedad.

El médico del presidente estadounidense informó que el mandatario no muestra síntomas de Coronavirus y que fue tratado con el potente esteroide Dexometasona, usado generalmente con casos graves de COVID-19.

Por medio de Twitter, el mandatario prometió reanudar pronto la campaña presidencial e hizo un llamado a temerle al COVID-19, “salgan pero sean cuidadosos”, escribió.

Hasta la fecha, Estados Unidos es el país más afectados por la pandemia del nuevo Coronavirus, con 7 millones 477 mil 936 casos confirmados y 210 mil 616 decesos registrados a causa del virus.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020