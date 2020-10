Cristiano Ronaldo da positivo a COVID-19

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este martes que el delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo dio positivo en el COVID-19.

Por tanto, el ex Balón de Oro estará fuera para los próximos partidos de la Juventus y no podrá estar, a consideración de Fernando Santos, para el Portugal vs Suecia de este miércoles.

La Federación aseguró que lugo de realizarle la prueba PCR al jugador y dar positivo, de inmediato pasó a ser aislado, quedando descartado para el choque contra los suecos.

La FPF informó adicionalmente que Cristiano, de 35 años de edad, es asintomático y ahora solo resta aguardar por la recuperación. Se desconoce si alguno de sus familiares están contagiados.