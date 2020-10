Acusan a jefe policial por no cumplir órdenes de habilitar ingreso de camiones recolectores

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó acusación contra jefe policial por incumplimiento de deberes, al no cumplir órdenes giradas a fin de evitar que continuara la limitación a la libre circulación e ingreso de camiones recolectores, al relleno de desechos sólidos MIDES.

El requerimiento de acusación en contra del jefe de la Delegación Policial de San Salvador Norte, el comisionado Víctor Manuel Herrera, por el delito de Incumplimiento de Deberes, en perjuicio de la Administración Pública.

En los documentos pidió que tomará las medidas de seguridad a fin de evitar que continuara la limitación a la libre circulación, y que garantizara de manera permanente que los camiones con basura recolectada del área metropolitana de San Salvador, pudiera ingresar al relleno de desechos sólidos de MIDES.

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que del 28 de septiembre al 6 de octubre se realizó un “cierre sistemático” del relleno sanitario, ubicado en Nejapa y propiedad de la empresa privada MIDES S.E.M. de C.V. por sindicalistas de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM).

De acuerdo a la Fiscalía, el cierre fue “sistemático y selectivo” dado que éste estaba dirigido únicamente a los camiones de la alcaldía municipal de San Salvador. También, se constató que hubo presencia policial durante todos los días de cierre, pero no existió ninguna acción para habilitar el paso vehicular, a fin de que no hubiese discriminación en el ingreso de unidades transportadoras de desechos sólidos.

Por tanto, la Fiscalía acredita que si hubi omisión y pasividad del imputado, comisionado Víctor Herrera, al no haber girado las debidas instrucciones para la habilitación total del paso vehicular, pues no tomó en cuenta, entre otras cosas, las previsibles consecuencias medioambientales y de salud que se genera al no recoger oportunamente la basura, especialmente en época lluviosa y en medio de una pandemia.

El requerimiento ha sido presentado en el Juzgado de Paz de Nejapa y se está a la espera que fije fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.