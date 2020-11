Eta se convierte nuevamente en huracán y se acerca la costa norte de Florida

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos confirmó este miércoles que Eta tomó fuerza mientras avanza por el Golfo de México hacia la costa norte de Florida y se ha convertido en huracán.

Informes de un avión “cazahuracanes” de la gubernamental Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) indican que Eta se ha vuelto a fortalecer en un huracán categoría 1 en altamar, con vientos máximos sostenidos de 75 millas (120 kilómetros) por hora, con ráfagas más fuertes.

Según predicciones, Eta tras alejarse de la porción más occidental de Cuba y acercarse a la costa de Florida (EE.UU.), donde podría tocar tierra al mediodía del jueves, donde podría nuevamente debilitarse.

Sobre El Salvador su influencia es cada vez menor sin embargo, orienta una línea de estabilidad lo cual junto a un sistema de Vaguada que está cerca a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI), permite el ingreso de humedad hacia el territorio nacional.

La humedad estará desde horas de la mañana ingresando desde el sector costero de la zona occidental del país hacia el resto del territorio.

10 AM EST Nov. 11th Key Messages for Hurricane #Eta: Tropical-storm-force winds are expected later today along portions of the west coast of Florida from Bonita Beach to the Suwanee River. Hurricane-force winds are possible from Anna Maria Island to Yankeetown this evening. pic.twitter.com/dnOHlduECt

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 11, 2020