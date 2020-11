Youtube presenta fallas a nivel mundial

Youtube presentó fallas a nivel mundial este miércoles.

En diferentes redes sociales usuarios reportaron fallas, algunas similares, que registró Youtube por varios minutos.

De acuerdo con los comentarios que han escrito en Twitter, la plataforma no permite la reproducción de videos y algunos no permite el ingreso a la aplicación o web.

Algunos cibernautas han compartido imágenes en las que muestra que no pueden ver el contenido de Youtube, ya que la pantalla aparece un mensaje anunciando una falla.

En su cuenta oficial de Twitter, la plataforma pidió disculpas por la falla e informó que el problema se presentaba a nivel mundial.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020