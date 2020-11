Depresión Tropical 31 se fortalece y se convierte en Tormenta Tropical Iota

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este viernes que la depresión tropical 31 se ha convertido en la tormenta tropical Iota.

El fenómeno ahora pone en riesgo a Centroamérica por posible impacto con vientos peligrosos, marejadas ciclónicas y lluvia en Centroamérica a partir del domingo por la noche o el lunes.

La formación de Iota se dio en el mar Caribe, por lo que recomiendan a las naciones de Nicaragua y Honduras monitorear a cerca del progreso de este sistema. Ambos duramente afectados por Eta.

El informe detalla que se prevé Iota se fortalezca y se convierta en huracán con rumbo hacia la costa de Centroamérica. Esto lo convierte en un “inminente” peligro por fuertes vientos, marejadas y torrenciales lluvias que podrían impactar, principalmente a Nicaragua y Honduras.

Para el miércoles por la mañana se esperan lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y desbordamiento de ríos a través de Haiti, Jamaica y America Central, las cuales podrías ser signitificantes debido a que países de Centroamérica aún no se recuperar de los estragos dejados por el huracán Eta.

Tropical Storm #Iota has formed in the Caribbean Sea. Interests in Nicaragua and Honduras should closely monitor the progress of this system. Here are the 4 pm EST Key Messages. For more info, visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/9lgi0wQQTE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 13, 2020