Iota se fortalece a huracán de categoría 2

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó este domingo que Iota ha tomado fuerza y se ha convertido en huracán de categoría 2.

De acuerdo al informe, el huracán mantienen los vientos sostenidos de hasta 155 km/h y de acuerdo a las predicciones tocaría tierra en Nicaragua como categoría 4.

Expertos indican que los efectos podrían ser potencialmente catastróficos, no solo por viento y lluvias, si porque el impacto será en la misma zona que aún se recupera de Eta.

El Salvador ha elevado su Alerta de Verde a Amarilla debido a la vulnerabilidad por la saturación de agua en el suelo debido a las lluvias influenciadas por Eta.

Se espera que Iota influencie vientos potencialmente catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y lluvia extrema a América Central.

Hurricane #Iota Advisory 10A: Iota Strengthens to a Category 2 Hurricane. Expected to Bring Potentially Catastrophic Winds, Life- Threatening Storm Surge, and Extreme Rainfall Impacts To Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020