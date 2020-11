Huracán Iota alcanzó categoría 5, sostiene vientos de 260 km/h

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en ingles) informó esta mañana que el huracán se ha fortalecidos y alcanzó esta mañana la categoría 5.

De acuerdo a la última actualización, Iota avanza con vientos sostenidos de 260 km/h (rachas 340 km/h), se ubica a 160 km al este-sureste de Puerto Cabezas (Nicaragua) y se desplaza a 15 km/h hacia el oeste. Genera una marejada ciclónica de 5 metros y precipitaciones copiosas de +800 mm rumbo a la frontera Nicaragua y Honduras.

Se esperan vientos extremos y una marejada ciclónica potencialmente mortal a lo largo de partes de la costa del noreste de Nicaragua. También se esperan inundaciones repentinas potencialmente mortales en América Central.

El Centro Nacional de Huracanes también aumenta las probabilidades a 30% de que se forme un ciclón tropical al oeste del Mar Caribe en los prox 5 días. De formarse su nombre sería “Kappa”

