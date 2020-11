Huracán Iota se fortaleció rápidamente y es ahora de categoría 4

Para este lunes, 16 de noviembre, Iota convertido en huracán categoría 4, se ubicará sobre los planos caribeños de Nicaragua, orientando desde ahí, viento de componente norte y noreste, durante todo el día, sobre el territorio de El Salvador, con velocidades promedio, entre 15 a 25 km/h y algunas ráfagas de mayor magnitud principalmente en zonas altas.

Meteorólogos indican que es probable la ocurrencia de lluvias, de débil a moderada intensidad y de rápido desplazamiento, en zonas montañosas. El ambiente seguirá cálido en horas diurnas y, fresco por la noche y madrugada. Se espera cielo de medio nublado a nublado.

Iota podría alcanzar el estado de categoría 5 más tarde hoy antes de tocar tierra en Centroamérica.

Pronóstico costero marino:

Frente a la costa de El Salvador, se recomienda precaución a pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones por mareas vivas y vientos de hasta 30 Km/h.

#Hurricane #Iota has rapidly strengthened overnight and now has 155 mph (245 km/h) sustained winds. It could reach category 5 status later today before making landfall with 12-18 feet of storm surge. More on this exceptionally dangerous situation: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gNGzvJlPUe

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020