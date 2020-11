Guatemaltecos exigen la renuncia de diputados y del Presidente Alejandro Giammattei

Después del mediodía iniciaron protestas en la ciudad de Guatemala, cuyo objetivo es pedir la renuncia de diputados, a quienes señalan de corruptos, y al Presidente de esa República, Alejandro Giammattei. También exigen además la renuncia del Gabinete de Gobierno.

En acción de protesta quemaron varias oficinas del palacio legislativo, lo que obligó a legisladores y trabajadores del lugar a desalojar el edificio.

La tensión inició luego de la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2021, el más grande nunca aprobado, y que le significó al dirigente guatemalteco un aluvión de críticas en redes sociales y el descontento social.

La tarde del viernes, el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, le pidió públicamente al presidente Alejandro Giammattei que ambos renuncien a sus cargos , debido a la insostenibilidad del país, según informó La Voz de América.

“Le he manifestado al presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y las decisiones que se han tomado yo no las comparto y no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente”, dijo Castillo.