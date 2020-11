Fiscalía no pedirá prisión preventiva para César Reyes, acusado de agredir a una mujer

El Fiscal General de la República, Raúl Melara, confirmó este jueves que no pedirá prisión para César Reyes, director de la Junta Electoral Departamental de San Salvador, acusado por el delito agresión contra una mujer.

Melara aseguró que ahora que el caso está en manos de un juzgado serán ellos quienes decidirán si hubo o no cometimiento del delito. Asimismo, reiteró que no solicitarán prisión preventiva si el caso pasa a etapa de instrucción, ya que el delito como tal no es pagado con cárcel.

Fiscalía investigará si el procedimiento realizado por la Policía Nacional Civil en este caso fue realizado apegado a la Ley.