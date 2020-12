OMS lanza advertencia por situación de COVID-19 en México y Brasil

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó el lunes una advertencia por la rápida propagación del COVID-19 en Brasil y México.

Tedros aseguró estar muy preocupado por el acelerado aumento de contagios y muertes por Coronavirus en México, detalló que durante la semana del 23 de noviembre el número de muertes por COVID-19 se ha duplicado de 2.000 a 4.000, cifras que demuestran que ese país está en mal estado.

“Este no es momento para complacencia, especialmente por la temporada navideña que se acerca… Todos queremos estar junto a las personas que amamos durante los periodos festivos, pero no estar con familiares o amigos no es peor que ponerlos en riesgo de contagio”, reiteró.

Durante la rueda de prensa que se organiza cada 15 días, la OMS también mostró su preocupación por la situación de Brasil, mientras que el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, continúa negando la enfermedad y la semana pasada adelantó que no se vacunará contra la COVID-19.

Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia después de India y Estados Unidos.