Posible atentado: Dos muertos y una decena de heridos tras atropello múltiple en Alemania

Al menos dos muertos y una decena de lesionados dejó un atropello múltiple registrado en una zona peatonal en Trier, una ciudad de Alemania.

De acuerdo a los primeros informes, el conductor -aun no identificado- aceleró luego de adentrarse a la zona peatonal, según informó la Policía de la localidad.

La Policía alemana ha detenido al presunto conductor del vehículo, aunque todavía no ha calificado lo ocurrido como un atentando, aunque se presume que se trata de uno.

Autoridades pidieron a la población evitar el área mientras se investiga el hecho. La policía está en el lugar junto con otros servicios de emergencia.

BREAKING VIDEO 3: Police arresting suspect, the car used in the incident is also seen – #Trier, #Germanypic.twitter.com/jwRLnQqClv

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020