Aplazamiento de los Juegos de Tokio-2020 tendrán un sobrecosto de $2.400 millones

Los Juegos de Tokio-2020, aplazados a 2021 debido a la pandemia, tendrán un costo adicional de unos $2.400 millones, según anunció el comité organizador de los juegos olímpicos.

Yoshiro Mori, presidente del comité organizador, explicó que para poder llevar a cabo los juegos aplazados de manera segura, necesitarán una base financiera sólida para cubrir los costos, por lo que pidió a los socios más apoyo.

El costo es de tal magnitud, no solo por los gastos generados por el aplazamiento, si no por la inversión necesaria para garantizar todas las medidas sanitarias exigidas. No descartan que el momento aumente.

Según sondeos el desarrollo de los Juegos podría incluso cancelarse, pero los organizadores aseguran que podrían realizarse el otro año a pesar que el COVID-19 aún no esté controlado.