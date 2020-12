Denuncian a Cristina Cornejo por revelar información personal del Ministro de Hacienda

La diputada del FMLN, Cristina Cornejo, fue denunciada este miércoles por haber cometido el delito de violación de derecho de la intimidad personal del Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

La denuncia fue interpuesta ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por revelar la dirección y fotografías de la vivienda de Zelaya, acción que pone en peligro la integridad de sus familiares.

La denuncia interpuesta por la ciudadana, Yeni Carolina Montenegro, detalla que la denuncia se basa en hechos que ocurrieron el martes 8 de diciembre, durante una sesión plenaria convocada para quitar el fuero contra el ex Viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas.

la funcionaria contextualizó que el funcionario irrespetó una orden de apercibimiento con apremio para Zelaya, quien supuestamente, había argumentado que se encontraba atendiendo otra actividad y para dar prueba que Zelaya se encontraba en su vivienda mencionó la dirección de la vivienda del funcionario y mostró fotografías de la misma.

En el petitorio, la denunciante pidió que se sancione a la parlamentaria de izquierda con 40 salarios mínimos, según lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública.

Para usted es algo que da risa @cristicornejo_, pero al revelar mi dirección y mostrar fotos de mi casa ha puesto en riesgo a mi familia, algo sagrado para mi.

No espero que usted lo entienda, no espero que reflexione, no espero se disculpe…ya nadie espera nada de ustedes. pic.twitter.com/1HRn4hcDFl

— Alejandro Zelaya 🇸🇻 (@AlejandroZelay9) December 8, 2020