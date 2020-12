Una niña fallecida y decenas de heridos tras terremoto de 6.3 en Croacia

Un terremoto de magnitud 6.3 en la escala de Richter dejó cuantiosos daños materiales, una fallecida y decenas de lesionados en Croacia.

El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo informo que el terremoto ha sacudido 46 kilómetros al sureste de Zagreb. Seguido dos réplicas, ambas de más de 4 grados. El fuerte temblor destruyó el condado de Sisak-Moslavina, en Petrinja, Croacia.

De momento se reportan daños graves en diferentes localidades cercanas. Esto ocurre luego que el día anterior se registrara un sismo de 5.2 en la misma zona.

En las calles han quedado repletas de ladrillos caídos y polvo después de que muchos edificios quedaran completamente destruidos.

“Hay muertos y heridos, desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos“, aseguró el alcalde, Darinko Dumbovic, en una emisora de la Radio Croacia.