Viajes desde El Salvador hacia el Reino Unido no se verán afectados

El embajador del Reino Unido en El Salvador, David Elliott, informó este jueves a través de su cuenta oficial de Twitter que viajes de nuestro país hacia UK no se verán afectados pese a las restricciones que entrarán en vigencia a partir del 18 de enero.

Elliott recomendó a viajeros procedentes de El Salvador que tengan como destino UK planear su itinerario de vuelo y evitar transitar por los países cuyo ingreso sí estará restringido, con el objetivo de evitar inconvenientes en los itinerarios de viaje.

Travel from El Salvador is not affected by the below unless you have been in or transited one of the listed countries in the last 10 days, or plan to transit one en route to the UK.

From Monday 18 January you will need proof of a negative PCR test or equivalent though. https://t.co/3vyuREgosm

— David Lelliott 🇬🇧🇸🇻 (@DavidLelliottUK) January 14, 2021