Al menos 28 muertos y 73 heridas tras doble atentado suicida en Bagdad, Irak

Al menos 28 personas murieron y otras 73 más resultaron heridas tras un doble atentado suicida ocurrido este jueves en la céntrica plaza de Al Tayaran de Bagdad.

La Comandancia de Operaciones de Bagdad calificó la operación como “suicida”. Según videos que circulan en redes sociales, un hombre en medio del mercado de ropa Tayaran, gritó que estaba enfermo y cuando una multitud estuvo a su alrededor para socorrerlo, el suicida activó su cinturón explosivo. Poco después un segundo hombre detonó un dispositivo igual que tenía.

El atentado se perpetró en el área comercial de Bab al-Sharqi, en el centro de la ciudad. Las autoridades iraquíes le atribuyen el atentado al Estado Islámico, aunque hasta ahora ni ese ni ningún otro grupo armado ha dicho ser responsable.

Las fuerzas de seguridad iraquíes desplegaron a sus agentes y bloquearon las carreteras más importantes de la ciudad para evitar posibles nuevos ataques, según le dijeron funcionarios a la agencia Reuters.

And 28 people were killed, while 73 others were injured, in an initial outcome, after a double suicide attack on a popular market, in Tayaran Square in the center of the Iraqi capital, Baghdad. #iraki

