Pasajeros que viajen a EE.UU. deberán presentar prueba negativa de COVID-19

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador informó que a partir del 26 de enero, todos los pasajeros que viajen a EE.UU. deberán presentar una prueba COVID-19 negativa tomada dentro de los tres días previos al viaje.

La prueba deberá ser tomada a todos los pasajeros o residentes en ese país, a partir de los 2 años de edad. En caso de haberse recuperado de Coronavirus deberá presentar documentación médica autorizada sobre su recuperación, en los 90 días anteriores al viaje, indicó la embajada de EE.UU. en el país.

#AmcitSV: Effective January 26, all airline passengers to the United States ages two years and older must provide a negative COVID-19 viral test taken within three calendar days of travel. For more information please visit https://t.co/Nt8e9jysX2

— Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) January 21, 2021