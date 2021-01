Sindicalistas cierran Alameda Juan Pablo II contra la alcaldía de San Salvador

Sindicalistas cerraron esta mañana el paso sobre la Alameda Juan Pablo II, entre 8a. av. Norte y av. Monseñor Romero, frente a la alcaldía de San Salvador.

La manifestación bloquea ambos sentidos de la importante vía para exigir el pago de cuotas laborales que se les descontaron y que no fueron trasladadas a las instituciones correspondientes, además de exigen que no se privaticen los servicios municipales, que no se aumenten las tazas municipales y piden reinstalo inmediato.

La protesta se mantendrá en el lugar hasta llegar a un acuerdo con las autoridades correspondientes.