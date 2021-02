Sindicalistas bloquearon carretera Los Chorros en protesta contra Alcaldía de Santa Tecla

Desde primeras horas de este lunes, miembros del sindicato de trabajadores municipales de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT), cerraron un tamo de la carretera Los Chorros en protesta contra Roberto d’Aubuisson.

Denunciaron que el alcalde de dicho municipio está en desacato judicial al no reinstalar a trabajadores despedidos injustificadamente, por lo que piden a las autoridades correspondientes actual en el caso.

Debido al bloque de la importante arteria, el tráfico en el sector se complicó y muchas de las personas que se conducían en el transporte colectivo, se bajaron de las unidades y comenzaron a caminar para llegar a sus destinos.

Luego que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dialogaran con los manifestantes el bloqueo fue retirado a las 7:00 AM, sin embargo, no descartaron que realicen un nuevo bloqueo de no ser escuchados.