Sindicalistas de la Corte de Cuentas en paro de labores por incumplimiento de contrato

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR) denunciaron este lunes falta de cumplimiento de un contrato colectivo, por lo que han decidido reducir labores en acción de protesta.

Rechazan que Magistrados continúen contratando personas, sin tomar en cuenta la trayectoria laboral de contadores, auditores, y empleados administrativos, que por años han trabajado en la Corte de Cuentas. Aseguran que se trata de miembros a favor de ARENA y el FMLN que trabajaban en la Asamblea Legislativa y que hora están siendo contratados en la CCR.

Aseguran que la institución no cuenta con servicio de transporte para trasladar a quienes no puedan hacerlo, que la institución carece del servicio de agua potable y que no se han dado a conocer los protocolos sanitarios a los empleados.

Piden mejoras salariales para 1,300 empleados.