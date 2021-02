Terremoto de 7.3 sacudió este sábado la costa de Japón

Un terremoto de 7.3 grados sacudió este sábado la costa de Fukushima, en el este de Japón, percibiendo su fuerza hasta en Tokio, sin que se activara la alerta de tsunami no se haya informado de víctimas mortales.

El epicentro del sismo se registró a 60 kilómetros de profundidad frente a la costa de la prefectura de Fukushima, según informó la Agencia Meteorológico (JMA) de Japón.

Pese a la fuerza del terremoto autoridades no observaron riesgo de tsunami y hasta el momento no se han detectado anormalidades en las plantas nucleares ni constancia de que hayan víctimas por el movimiento.

Otras zonas cercanas de la costa oriental y del centro de Japón se vieron también sacudidas con fuerza por el temblor, entre ellas la capital, donde se alcanzó el nivel 4 de la escala nipona.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3

— Global News Network (@GlobalNews77) February 13, 2021