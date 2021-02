Anciana muere al ser atropellada en carretera de Oro

Una anciana perdió la vida esta tarde de lunes luego de ser arrollada sobre la carretera de Oro, a la altura del centro comercial Unicentro, en el municipio de Soyapango.

La mujer de aproximadamente 75 años de edad, cruzaba la carretera cuando fue embestida por un camión recolector de basura la embistió.

La mujer no identificada no pudo ser identificada ya que no portaba documentos de identidad, mientras que el conductor del camión huyó del lugar.

El paso vehicular permaneció bloqueado mientras agentes de la División de Tránsito inspeccionaban la escena.