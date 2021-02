El Salvador recibe certificación de eliminación de la malaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entregó a El Salvador este jueves la certificación como el primer país de America Central libre de malaria.

El país ha notificado cero casos autóctonos de la enfermedad desde 2017, una enfermedad que ha causado muerte por años, particularmente entre los más vulnerables.

La Dr. Carissa F. Etienne, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo estar segura que el país servirá de inspiración para otros países de Centroamérica y de toda la región que aún combaten contra esta enfermedad.

Congratulations to #ElSalvador🇸🇻 on becoming the first country in Central America 🌎 to #EndMalaria and receive WHO certification of malaria elimination.

More in detail 👉https://t.co/nuG9Fv5jFy pic.twitter.com/XXn8hdR3tP

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 25, 2021